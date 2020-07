Belinda se hace prueba de coronavirus. La cantante utilizó recientemente las plataformas digitales para compartir un video en el cual anunciaba a sus seguidores que se realizaría la prueba del coronavirus. Ella se mostró un poco nerviosa pero quería hacerlo para mostrar un punto.

La cantante mostró en sus historias de Instagram como es la rápida prueba, si bien ella dijo que le tenía mucho miedo a las agujas, se mostró valiente e ignoró su repulsión por la sangre. Su cara en el video dice todo y sus fans le dijeron que no se tenía que preocupar por nada.

Por otro lado no dijo que fuera persona de riesgo sino porque se debe de cuidar a todos y una forma de hacerlo es haciéndose la prueba para estar seguros de no contagiar a nadie.

““Sí me dolió, no quiero ver la sangre. Sí me picó con ganas, no deja de salir sangre” dijo con mucho dolor.