Belinda conquista a Jared Leto con su voz. El ganador del premio Oscar como Mejor Actor Secundario llenó de halagos a la cantante.

Será que se avecina una nuevo romance entre estos polémicos famosos, aunque él tiene novia desde hace tres años.

Siempre se ha sabido que Belinda no le brinda su amistad a cualquier hijo de vecino y una vez más así lo comprobó.

La cantante dejó ver que tiene una muy buen amistad con nada más y nada menos que Jared Leto, ganador del Oscar como Mejor Actor Secundario por su papel dentro de la película ‘Dallas Buyers Club‘.

Ambos cantantes realizaron una trasmisión en vivo en donde Belinda aprovechó para demostrar su gran talento musical, durante la plática comenzó a cantar ‘Cielito Lindo’.

Por lo que al momento de escucharla, Jared quedó sin palabras con la gran voz de la intérprete de ‘En el amor hay que perdonar’.

Tras la llamada, Belinda informó a ‘Ventaneando’ que tiene una amistad con Jared Leto desde hace ocho años:

Asimismo Belinda reveló que el vocalista de “Thirty Seconds to Mars” convive con su familia, incluyendo a su abuelita y papá:

“Siempre me regaña porque sabe que no siempre me quedo en mi casa todo el tiempo. Conoce a mi papá, conoce a mi abuela…siempre me está mandado noticias de México”, reveló.