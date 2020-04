Belinda confiesa cómo fue su noviazgo con Christopher Uckerman. Ambos protagonizaron la telenovela ‘Aventuras en el Tiempo’.

La interprete de “Amor a primera vista” dijo que en esa novela dio su primer beso, así como más detalles reveló.

Vaya sorpresa ha dado Belinda al hablar de su vida privada, ella es de una de las artistas que no le gusta contar temas tan personales y más si se trata de un romance, mejor prefiere huir o evitarlos.

Sin embargo en esta ocasión la cantante ha decidido abrir su corazón y confesar por primera vez cómo fue su noviazgo con el actor y cantante Christopher Uckerman, con quien protagonizó en el 2001 la telenovela infantil ‘Aventuras en el Tiempo’.

La actriz fue entrevistada por el comediante Daniel Sosa, ahí habló sobre estos aspectos de su vida, ella tenía 12 años de edad y el ex integrante de RBD 14:

“El mío (su primer beso) fue con Christopher, me acuerdo perfecto del primer beso y nunca se me va a olvidar”, reveló.

Asimismo, Belinda comentó que fue todo un reto haber trabajado con su novio en el mismo proyecto:

“Chris y yo éramos novios de chiquitos (…) Cuando me cortó, cuando terminamos, estábamos en Aventuras en el tiempo de hecho y, de repente, ya no quería estar conmigo y me hacía ‘córtalas'”, confesó.