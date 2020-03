Belinda arremete contra famosos que se divierten en cuarentena. Varios de sus compañeros han inundado las redes con divertidos videos.

Uno de los que esta dando qué de hablar es el que hizo Bárbara de Regil, donde aparece haciendo ejercicio, motivando a la gente a que sonría mientras los hace, por lo que ha recibido miles de comentarios burlándose de ella.

Desde que se dio a conocer la pandemia del coronavirus en el mundo ha provocado que las personas permanezcan en cuarentena dentro de sus hogares, para evitar que se propague el virus.

Por lo que varias personas han hecho caso a la medida de sanidad, algunos famosos han compartido con sus seguidores divertidos momentos en cómo pasan el aislamiento en sus hogares y con su familia.

Sin embargo hay algunos videos que a Belinda le han causado mucha molestia.

Debido a que para ella parece que no han captado la gravedad del asunto por la que se está atravesando en estos momentos en todo el mundo.

Ella emitió un mensaje a sus seguidores así como indirectas a los famosos que suelen compartir videos haciendo sus rutinas de ejercicios, presumiendo sus comidas.

Sino que en verdad se tomen enserio la cuarentena en sus casas y no como vacaciones:

También la intérprete de “Amor a Primera Vista” informó que las personas se concientisen sobre la situación, debido a que la pandemia no es una broma, millones de personas mueren en todo el mundo:

“A mí no me nutre lo que veo, no me nutre el contenido que hay en este momento, me nutre más ver las noticias de lo que está pasando, leer un libro, hablar con mi familia que está muy lejos.

Pensar en qué puedo hacer para ayudar a los demás cuando se acabe esta pandemia, que no sabemos cuándo se va a acabar, porque en un mes estoy segura no lo hará”, confesó.