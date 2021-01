Con mucho dolor, la cantante Belinda anuncia en sus redes sociales la muerte de su mascota, que llevaba por nombre “Gizmo”.

La intérprete compartió la noticia a través de sus historias de instagram. Acompañado de fotografías y videos con su “viejito”, como lo llamaba cariñosamente. Belinda relató lo que califica como uno de los momentos más dolorosos de su vida.

@belindapop / Instagram / Belinda anuncia la muerte de su mascota “Gizmo”

“La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardian, 13 años juntos!!! No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón. Nunca te olvidaré.”

Belinda anuncia la muerte de su mascota “Gizmo”

Con varias fotografías, la intérprete de “Ángel” confesó que la muerte de su amigo canino dejó un gran vacío en su corazón. Además, recordó que Gizmo la acompañó a lo largo de su carrera, viajaba con ella y era su fiel compañero.

“Nunca te olvidaré, gracias por todo lo que me diste! Por quitarme la soledad, por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar incondicionalmente a mi lado! Te amo mi bebé.”

Te puede interesar:

“Enamorada y agradecida”: Dulce María comparte tierna foto con su hija María Paula

Las rupturas de famosos más inesperadas del 2020

En una de sus múltiples historias, Belinda reveló que no pudo despedirse de Gizmo: “Luchamos ara que estuvieras bien hasta el último segundo, y lo que más me duele es que no pude despedirme de ti.”

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.