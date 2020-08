Bebeshita es operada de emergencia, se quitó los implantes. La conductora ha dicho que hace como un año comenzó a sentir unos dolores en sus senos y con el paso del tiempo fue aumentando.

La conductora Daniela Alexis más conocida como la “Bebeshita” en una entrevista para el programa “Venga la Alegría” ha dicho que se tuvo que operar de emergencia los senos, esto por que tuvo un mal un implante.

Bebeshita ha dicho que comenzó a sentir extraños dolores en los senos que después fueron aumentando.

“El cirujano pasado me puso los implantes como encima de la piel entonces se me empezaron a colgar, se me empezó a encapsular, me empezaron a doler. Dormía boca abajo y me dolía. Me aguante mucho tiempo y tenía como infeccioncita y me dolía muchísimo más, como si mi bubi tuviera temperatura”