¡Bebé en camino! La cantante británica Ellie Goulding, anunció que ella y su esposo Caspar Jopling, están a la espera de su primer hijo.

Ellie Goulding sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores al compartir la noticia de su embarazo; sin embargo, otra de las sorpresas fue que ya se encuentra en la recta final. Tiene 30 semanas.

La publicación en Instagram siguió a una entrevista exclusiva con la revista Vogue. En la edición se aprecia a la cantante con su pancita de ocho meses.

Ellie compartió con Vogue que su última aparición en público fue cuando asistió al Museo V&A en agosto, mes en el que ya estaba embarazada, sin embargo, aún no lo sabía.

Por el contrario, fue durante su primer aniversario de bodas cuando junto a su esposo se enteró de la gran noticia:

“No era el plan, quedarme embarazada me hizo sentir humana, tengo curvas que nunca antes había tenido, lo estoy disfrutando”, comentó la cantante británica.

En cuanto se le cuestionó sobre cómo ha sobrellevado esta nueva etapa, la intérprete de “Love me like you do” contó que ha pasado por momentos de cansancio durante su embarazo y ahora tiene un mayor respeto por todas las mujeres que son madres.

Te puede interesar:

La historia detrás del corte de Demi Lovato: “Me siento más libre”

Belinda inicia rodaje de la serie “Bienvenidos a Edén”; se lo dedica a su abuelita

“No estoy diciendo que cada segundo de este embarazo haya sido miserable, pero tengo un nuevo respeto por cualquier mujer que tenga hijos”, señaló.

Por otra parte, mencionó que durante su embrazado dejo un poco de lado su “alimentación saludable”, esto gracias a los ya conocidos antojos.

“Pasé de presumir mis ensaladas saludables, mis desayunos, comer nueces y semillas y luego todo lo que quería era McDonalds. Estaba un poco aterrorizada, de repente quería todas las cosas malas. Lo que sea que hizo este bebé cuando se apoderó de mi cuerpo fue como: ‘No quiero brócoli, espinacas. Solo quiero azúcar y carbohidratos'”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.