Bárbara Mori vuelve a la televisión con “La negociadora”

La actriz Bárbara Mori está lista para regresar a la televisión, y en esta ocasión será con la nueva serie que lleva por título “La Negociadora”.

En entrevista con EFE, Mori reveló su emoción por regresar a la pantalla chica, luego de haber experimentado en el cine. Además afirmó que en cuanto leyó el guion, conoció a los directores y el elenco, no tuvo duda que era el proyecto perfecto.

“Para mí un factor importantísimo para escoger un proyecto es que los guiones estén bien escritos. Juancho Cardona (director) me dejó leer prácticamente toda la serie y eso fue importantísimo”, indicó Mori.

En “La Negociadora”, Bárbara Mori dará vida a Eugenia Velazco, la mejor negociadora de Latinoamérica. Por ello, tendrá que enfrentarse al desafío más grande de su carrera: un grupo de criminales que llenado la Ciudad de México con bombas y ha secuestrado a rehenes.

Barbara Mori y su regreso a la pantalla chica

En este sentido, la actriz naturalizada mexicana aseguró que vio “un punto de encuentro” entre ella y su personaje, por lo que no dudó en decir “sí” al proyecto.

“Es una mujer que tiene mucha determinación, que genera mucha empatía con el secuestrador y creo que en esos lugares me encuentro un poquito (con ella). Pero también es una mujer policía que yo nada que ver con ese mundo”, detalló la actriz.

“Le metí cositas mías que sentí que le iban a servir al personaje. Yo me identifico mucho con Eugenia porque es una mujer que arriesga su vida para ayudar a otros. Es una mujer que tiene una seguridad impresionante, que sabe lo que está haciendo y a mí me gusta mucho tomar riesgos, quizá no arriesgando mi vida, pero sí tomando riesgos en mi carrera”, dijo.

Bárbara Mori recientemente celebró 25 años de carrera. Dentro de sus proyectos más conocidos se encuentran: “Súbete a mi moto” y “Mirada de mujer” o cintas como “Treintona, soltera y fantástica” (2016) y “Kites” (2009).

La serie “La Negociadora” ya está disponible para el público y se puede ver a través de la plataforma Pantaya en Estados Unidos y Puerto Rico y en Claro Video en México.

