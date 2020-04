Bárbara Mori confesó el infierno que vivió con Rubí. Con esta telenovela la actriz se consolidó entre el público mexicano.

La teleovela sigue siendo una de las favoritas del publicó telenovelero, consiguiendo grandes niveles de audiencia aunque se retransmita.

Sin duda una de las actrices que consolidó su carrera artística gracias a un papel protagónico ha sido Bárbara Mori, quien hizo la telenovela de Rubí.

Este personaje le abrió las puertas de varios proyectos, ha significado un antes y un después dentro de su carrera artística.

Aunque pudiera pensarse que para Bárbara el haber hecho a Rubí significaría algo entrañable en su vida, tal parece que no fue así.

Bárbara Mori se encuentra en el ojo del huracán al haber confesado que cuando hizo a Rubí no le trajo nada de felicidad en su vida privada, al contrario vivió un infierno.

También la actriz de 42 años de edad dijo que se encerraba dentro de su camerino a llorar:

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste”, confesó.