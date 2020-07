Bárbara de Regil sufre golpes por parte de cinco mujeres. La actriz comentó que le rompieron la nariz, desconoce los motivos por los cuales fue atacada brutalmente.

La actriz, coach de vida e influencer es una de las famosas que recibe miles de críticas por sus polémicos comentarios que hace en sus rede sociales.

Que gran confesión fue la que hizo Bárbara de Regil al revelar que cuanto tenía 15 años de edad fue atacada por cinco mujeres cuando iba caminando por la calle sin motivo alguno.

Según la actriz de 33 años de edad explicó en Instagram Stories el violento incidente ocurrió hace muchos años, cuando iba caminando por las calles cuando de repente sintió un jalón de cabello el cual la tumbó al piso y ahí comenzó a recibir brutales patadas, por lo que uno de los golpes fue directo a la nariz ocasionando que se la rompieran.

Tras el brutal golpe tuvo que someterse a una cirugía estética para corregir la lesión:

“Me han agarrado a golpes entre cinco niñas en la calle o sea literalmente yo iba caminando en la calle literalmente y de repente sentí como me jalaban el pelo, caí al piso y entre cinco niñas me empezaron a patear y ahí fue donde me rompieron la nariz”, confesó.