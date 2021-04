Bárbara de Regil se une a Telemundo y se prepara para nueva telenovela

La actriz de “Rosario Tijeras”, Bárbara de Regil, reveló que ya tiene nuevo proyecto en puerta, esto tras anunciar su salida de la cadena televisiva Tv Azteca.

Durante su arribo al aeropuerto, De Regil se detuvo para ser entrevistada por un grupo de reporteros. Al ser cuestionada sobre sus nuevos proyectos, la actriz afirmó que ya se prepara para volver a las pantallas de la mano de Telemundo.

Sin dar muchos detalles, la influencer informó que se trata de una comedia en la que participará con Guy Ecker, el actor de novelas como “Eva Luna” y “La Mentira”.

Luego de ser cuestionada en reiteradas ocasiones, la actriz adelantó que la gente quedará sorprendida con su personaje, pues es “totalmente diferente a lo que he hecho”.

“No me van a reconocer“, agregó la estrella. “El look es fresca, natural, de pueblo… padrísimo“, agregó Bárbara de Regil.

Recordemos que a finales de febrero, la actriz compartió un emotivo mensaje en el que informó su salida de Tv Azteca, luego de que su contrato con dicha televisora finalizara.

“Hoy terminó un ciclo de mi vida muy importante. Podría decir que el más importante por ser el primero. Gracias a TV Azteca, a Ricardo Salinas, a Guillermo Cueva, a Benjamín Salinas y a Ninfa Salinas por apoyarme”, escribió en Twitter.

Bárbara de Regil acompañó su anuncio con un par de fotos en donde se le aprecia junto a Ninfa Salinas, Guillermo Cueva -director general de Planeación Estratégica de TV Azteca-, Ricardo Salinas Pliego y Benjamín Salinas.

