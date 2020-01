Bárbara de Regil se graba con su hija en el gym y parece su hermana

View this post on Instagram

Creo que todo está tomado de la mano … me queda claro que no es solo venir al Gym y hacer ejercicio 🏋🏻‍♀️ es AMAR lo qué haces , es comer sano 🌱 Es estar en Paz contigo , es amar tu cuerpo , quererte mover , querer ser más fuerte , es pensar sano , bailar de felicidad , sonreír y disfrutar cada momento