Bárbara de Regil se cae durante transmisión en vivo. Parece que la actriz no dejará de dar de qué hablar por un rato. Y es que tras ser el blanco de las burlas por mostrar polémicas recetas de cocina, ahora una de sus recurrentes transmisiones en vivo acaparó la atención.

La actriz obtuvo su fama luego de convertirse en un meme por la forma de motivar a sus seguidores. Con rutinas de ejercicio y con discursos en donde pedía a las personas “sonreír”, poco a poco fue captando la atención y por ello le hicieron parodias que ella no ha apreciado mucho.

Recientemente se pronunció en contra de quienes la atacaban con memes pues aseguraba que dejaron de ser graciosos desde hace tiempo. Ahora en una de sus transmisiones en vivo se tropezó y ha dado paso a que nuevamente esté en el ojo del huracán.

Bárbara de Regil protagoniza dolorosa caída

Bárbara se preparaba para inciiar su rutina como es de costumbre a través de su cuenta de Instagram, sin embargo al momento de bajar con las cosas por las escaleras pisó mal y se cayó. De inmediato pidió ayuda de quienes estaban en su casa y sin levantarse del suelo mostraba que sentía dolor.

En los comentarios de inmediato le preguntaron si se encontraba bien, afortunadamente parece que no pasó a mayores. En los comentarios del video no han tardado en opinar que la actriz exageró un poco con la caída, además señalan que no fue para tanto.

Así Bárbara de Regil se cae durante transmisión en vivo y deja a sus seguidores preocupados.

Con información de Multimedios.