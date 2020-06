Bárbara de Regil revela secretos sexuales a José Eduardo Derbez. Fue durante una entrevista para el canal de YouTube del actor, donde Bárbara se descoció respondiendo…

Resulta y resalta que José Eduardo Derbez vuelvió a generar ruido con una nueva entrevista en su canal de YouTube; en esta ocasión con Bárbara de Regil, a quien le preguntó sobre sus rutinas, el Tik Tok y detalles sexuales en el juego “Yo nunca, nunca”.

Primero lo primero, De Regil le compartió a Derbez que nunca pensó que su video pidiéndole a la gente que sonriera mientras hace ejercicio se fuera a convertir en un éxito no solo en México, sino a nivel mundial.

“Me hablaron de España, Argentina, Perú, ¡de Italia!, para preguntarme si yo sabía lo viral que era en sus países”, contó la actriz muy emocionada.

Una vez que iniciaron el juego de “Yo nunca, nunca”, José Eduardo le preguntó a Bárbara si alguna vez había “sexteado” con su pareja.

Pregunta que no entendió la actriz, pero cuando el joven le explicó qué era, Bárbara tomó un trago a su copa de vino y hasta le dijo a su esposo “¿o no gordo?”, y añadió “para que no olvides lo que hay en tu casa, papá”.

Las preguntas “subidas de tono” continuaron y Derbez quiso saber si Bárbara y su esposo Fernando Schoenwald se habían “aventado la faena” más de cinco veces en una noche. ¿Respuesta? Un trago a su copa de vino. José Eduardo llanto.

Continuando con el juego, el hijo de Eugenio Derbez quiso saber si Bárbara y Fernando lo habían hecho en un avión, algo que la misma actriz dijo que no se atreve porque le da miedo terminar en la cárcel, pero sí lo ha hecho en un elevador.

