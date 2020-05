Bárbara de Regil recibe burlas. Nuevamente la actriz de Rosario Tijeras está en el blanco de las burlas esta vez por una receta que compartió en donde aseguró que es libre de carbohidratos, sin embargo el ingrediente principal es el plátano, así Bárbara de Regil al estilo de Anahí hizo el ridículo.

Las redes sociales tienen artistas que son “los favoritos” en cuanto a temas de conversación se refiere, por ejemplo el tema de Karla Panini es algo que de vez en cuando se retoma en Twitter para recordar la traición que le hizo a su amiga. Por otro lado Bárbara de Regil también es una famosa que tiene la atención de los usuarios debido al saludable y extremo estilo de vida que ha elegido.

Y es que en más de una ocasión De Regil ha dado sus consejos fitness y de mentalidad los cuales han sido objeto de las burlas debido a lo exagedaros y algunas vez incongruentes que son. Esta vez, al estilo de Anahí y sus enfrijoladas, Bárbara compartió una receta que dio de qué hablar.

Bárbara de Regil y su receta

Se trata de una receta de galles a las que ella calificó como “libres de carbohidratos” es decir “sin nada de carbohidratos”. Sin embargo la burla surgió cuando segundos después presentó el ingrediente principal: el plátano.

De inmediato las críticas no tardaron pues muchos aseguraron que es muy peligroso que la actriz, quien no está calificada para hacer dietas ni dar consejos sobre nutrición, comparta recetas prometiendo cosas que no sabe. Muchos recomendaron no seguir sus consejos y mejor buscar la ayuda de un profesional en temas de salud.

Alguien q le avise a La del Regil que los plátanos son tb carbohidratos 🤣🤣 Posted by Luis Alejandro Vidal on Saturday, May 9, 2020

Así Bárbara de Regil recibe burlas por receta sin carbohidratos.

Con información de Soy Carmín.