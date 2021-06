“Querías fama, ya la tienes”: Bárbara de Regil envía contundente mensaje a Aries Terrón

Luego de varios días en el ojo del huracán, la actriz Bárbara de Regil reapareció en redes y dio su versión de los hechos sobre la polémica que protagonizó junto al nutriólogo Aries Terrón.

La protagonista de “Rosario Tijeras” se sinceró y compartió una explicación sobre las acusaciones que ha recibido durante los últimos días, por hostigamiento y fraude.

De acuerdo a Bárbara de Regil, ni ella ni su equipo amedrentaron al nutriólogo que analizó con malos comentarios a su proteína.

“Lo más importante es lo que opinan tantos y tantas consumidoras, por lo tanto, no, no te he amenazado, no Aries, no tengo poder y no tengo una vara alta. Mi intención no es destruirte. Tú me has lastimado desde el primer día que hablaste mí y me dijiste pendeja”, dijo la también influencer.

A pesar de sus palabras, la actriz aseguró que “perdona” a Aries Terrón y no le guarda rencor, pues logró su cometido: ganar fama.

“Te perdono, te libero y te entiendo. Querías fama, ya la tienes, ya eres más conocido, ya eres famoso, me imagino que eso era a lo que aspirabas- Como te lo dije desde la primera vez que tuve contacto contigo: todo por hacerte famoso. Tú ganas, me ganaste, estás feliz. Te deseo el éxito siempre“, señaló.

Otra de las declaraciones que causó revuelo fue aquella en la que aseveró que ha sido víctima de amenazas de muerte y violación.

“Hoy me siento apaleada por ti y por todos los que se dejaron llevar por tu desinformación. Vivo con miedo porque yo sí estoy siendo amenazada y no solamente yo, mi familia también, mi hija, mi mamá, mi hermana, la gente que trabaja conmigo”, indicó.

Asimismo, declaró que no se quedará cruzada de brazos y tomará “cartas en el asunto”. Por ello recurrirá a la vía legal en contra de diversas personas que la han atacado.

“Hoy ese circulo de felicidad no existe, al contrario, las redes son una nueva plaza de linchamiento, donde todos opinamos, agredimos y quemamos vivos la salud mental de los demás“, concluyó Bárbara de Regil.

