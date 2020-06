Bárbara de Regil llora. En una entrevista que dio para Ventaneando hace una semana, la actriz habló sobre uno de los comentarios que han dado mucho de qué hablar. Y es que De Regil ya ha estado involucrada en más de un escándalo por culpa de esto.

Sin embargo parece que sus disculpas no le agradaron a nadie pues con comentarios como “qué nadie te quite tu sonrisa” (haciendo referencia a sus transmisiones en vivo) se burlaron de su llanto.

Bárbara de Regil se arrepiente

La actriz se mostró arrepentida en una entrevista con Pati Chapoy y el elenco de Ventaneando en donde hace una semana se enlazó para hablar sobre los “consejos” que dio para terminar con la violencia en el hogar durante cuarentena.

“No puedo vivir justificándome ni dando explicaciones. En este caso me pareció importante decir que nunca mi intensión fue hablar sobre terminan la violencia de género ni quería decir algo malo”, aseguró.

Sin embargo parece que los usuarios de las redes no están muy contentos con ella pues pese a que dice que “no era su intención ofender”, lo cierto es que no deja de caer en polémica. Ahora un comentario que la puso en el ojo del huracán fue el que la tachó de racista; “Qué prieta (me veo), qué feo”, dijo luego de usar un filtro que “la bronceaba”.

Lo cierto es que los usuarios parecen que no la perdonarán pronto pues ya hay varios hashtags con la campaña de “bloquearla” de las redes sociales.

Así Bárbara de Regil llora y se arrepiente de sus comentarios.

Con información de Ventaneando.