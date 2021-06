Bárbara de Regil es acusada de hostigamiento y fraude (VIDEO)

Tras el escándalo con el PVEM en plena veda electoral, la actriz e influencer Bárbara de Regil vuelve a acaparar los titulares. En esta ocasión se trata de una acusación de fraude y hostigamiento, misma que la ha vuelto el blanco de miles de críticas en redes sociales. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

La mañana de este martes, Bárbara de Regil se volvió tendencia en Twitter luego de que un nutriólogo reportara que ha sido víctima de hostigamiento tras hacer viral un análisis poco favorable sobre la proteína que la actriz vende.

En junio del 2020, Aries Torreón (Nutricionista y youtuber) envió la proteína “Loving It” a un laboratorio químico acreditado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y expuso los resultados en su cuenta de YouTube.

Dichos resultados expondrían inconsistencias con el producto, mismas que Torreón no dudo en compartir con sus seguidores. De acuerdo al joven, el contenido de hierro en Loving It son 180 miligramos; la cantidad derivaría en “una peligrosísima dosis que superaría por mil por ciento la ingesta diaria recomendada, derivaría en toxicidad y problemas a la salud de todo tipo“.

Además, recalcó que la proteína no cumple con las especificaciones que señala en su etiquetado, pues la información nutrimental no es viable dada su composición de ingredientes.

Bárbara de Regil acepta que no es nutrióloga ni doctora

La actriz Bárbara de Regil es tendencia por su remedio contra los malestares

Bárbara de Regil es acusada de hostigamiento

Recientemente, Aries Torreón recurrió a sus redes sociales para dar a conocer que tras su reseña sobre el producto comenzó a ser víctima de hostigamiento; señaló como culpable a la protagonista de “Rosario Tijeras”.

“Me perturba ver hasta dónde llega el tráfico de influencias en nuestro país, en el que es común el dicho ‘el que no tranza no avanza’. Y donde las personas que pertenecen a cierto estrato social se sienten con el derecho de amedrentar a las personas que hemos ‘picado piedra'”, expresó el especialista.

Bárbara de Régil manda amenazar a Nutricionista que descubrió que sus Proteínas son una completa ESTAFA pic.twitter.com/DwH3Om4IfZ — La Comadrita (@LaComadritaOf2) June 13, 2021

Además, el influencer reveló que la marca que patrocina Regil no es la única que lo amenazó para no hablar de los productos, también organismos encargados de proteger al consumidor.

“Yo comprobé todo por un estudio de laboratorio, eso no le gustó a cierta persona. Yo fui muy claro con ella, desde el inicio le ofrecí mi ayuda. A pesar de eso me amedrentó, y esto le pegó mucho en sus ventas. Su proteína la sacó en marzo de 2020 y mi estudio se publicó en mayo de 2020, en esos tres meses vendió 10 mil proteínas. Desde ese entonces a ahora ha vendido como tres mil o cuatro mil, lo cual para sus números es muy bajo… Esta persona es la única que pudo haber accedido a la dirección de mi domicilio y coludida con otros organismos, me están hostigando”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen .

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ.