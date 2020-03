Bad Bunny habla de su sexualidad. El puertorriqueño habló abiertamente de su vida sexual y respondió algunas incógnitas que lo han estado rondando. Y es que se decía que Bad Bunny era bisexual y ahora él dice que no cierra la posibilidad de estar con hombres.

Desde los inicios de su carrera artística, el conejo se ha identificado por romper estereotipos y no preocuparse por el qué dirán. Y una vez más lo probó. En una reciente entrevista con el medio Los Angeles Times confesó que no quisiera encajonarse en una definición.

Bad Bunny y su sexualidad

Según las declaraciones que dio al medio, el conejo malo aseguró que la sexualidad no lo define y además que no descarta que dentro de 20 años no le gusten los hombres, declaró Bad Bunny. “Uno nunca sabe en la vida”, confesó. Sin embargo dejó en claro que por el momento le atraen las mujeres.

Desde que inició se ha mostrado como un artista diferente, no solo en su música sino con los diferentes accesorios que utiliza, además su ropa ha impuesto una colorida y abierta moda. Por otro lado, Bad Bunny se ha mostrado como un defensor de los derechos de la comunidad LGBT, todo esto causó que en algún momento se cuestionara si era bisexual.

Recientemente el cantante estrenó su álbum YHLGMDLG, el cual se convirtió en tendencia rápidamente. Bad Bunny y su sexualidad han dado de qué hablar, por lo pronto el cantante declaró que le gustan las mujeres, pero como dijo, quien sabe si en 20 años cambiará de opinión, el tiempo dirá.

Con información de Tribuna.