Bad Bunny saca su lado fiera con “Yo Perreo Sola” (VIDEO)

Bad Bunny saca su lado fiera con “Yo Perreo Sola”. Obviamente las habladurías se soltaron. Con senos postizos, pestañas, maquillaje y uñas, el cantante sacó su lado más femenino.

Así como lo lees, Bad Bunny sorprendió a sus fans al vestirse de mujer en el nuevo vídeo de su sencillo, “Yo Perreo Sola“. En este vídeo de su más reciente sencillo aparece con dos outfits femeninos.

Al inicio del vídeo musical, el artista de urbano aparece con una blusa, falda y botas de plástico, con los labios pintados, pestañas postizas, sombra en los ojos y peluca para empezar la canción.

Luego, muestra un look distinto, en el que tiene un vestido naranja, menos maquillaje, pelo largo y rizado y un escote con pechos grandes, demostrando no que solo se puede vestir de mujer, si no que le queda más de un estilo.

El cantante de Purto Rico lanzó el videoclip de su nuevo sencillo, “Yo Perreo Sola”.

Sin duda, el lanzamiento de este nuevo sencillo y su peculiar vídeo hizo que sus haeters rápidamente soltarán palabras de odio contra el cantante puertorriqueño.

Y es que en múltiples ocasiones el cantante ha sido cuestionado por su sexualidad, ya sea porque no tienen novia, porque sus noviazgos duran poco, o porque simplemente suele ser muy gay en algunos ocasiones, citan usuarios en redes sociales.

Recientemente Bad Bunny dejó ver cómo pasaba la cuarentena en su casa debido a la pandemia del coronavirus, tapándose con una toalla blanca sus partes nobles tirado en el césped tomando el sol.

¡Bad Bunny explota su lado femenino!

Las fotos fueron usadas por sus detractores para nuevamente criticar al cantante por su orientación sexual, la cual no debe interesarle más que a él mismo, sin embargo, al ser una figura pública su sexualidad suele ser cuestionada a cada paso que da.

De cualquier forma acá te dejamos el vídeo para que lo mires y saques tus propias conclusiones:

Con información de Agencias

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.