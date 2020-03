Bad Bunny modela prenda de diseñadora trans mexicana

View this post on Instagram

🐰💖@badbunnypr wears @lulabbylula 🐰💖 Life is pink and fucking fantastic! Photo @andresnvg Styling @smilewith_style @abarcathis Set design @nnnarbona Makeup @anagdev Nails @zai.vega Photo assistant @karlaximenae Produced by @cynthiaangel17 + all the @spotify team 💖💖💖 Special thanks to @abarcathis @moumaiisfrit @isaacrankuroi @centro_u 💖💖💖