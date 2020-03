“Baby Shark” cambia su letra, ahora te enseña a lavar las manos (VIDEO). La pegajosa canción regresó para ayudarte en tiempos del coronavirus.

En época de pandemia cualquier ayuda es bienvenida. Desde encontrar maneras de ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus de diferentes maneras.

De ahí que -y lo sentimos papás-, “Baby Shark” está de regreso pero por una buena razón.

Así es, la canción de Pinkfong, enormemente popular entre los niños, ha cambiado su letra para enseñar prácticas higiénicas para combatir la enfermedad Covid-19.

Como lo lees, la empresa estrenó el vídeo de “Wash Your Hands With Baby Shark” y comenzó un reto de baile para pedir a las familias que publiquen vídeos de sus hijos lavándose las manos con la canción.

“Wash your hands/doo doo doo doo doo/Wash your hands” (lávate las manos / du du du), Grab some soap/doo doo doo doo doo/Grab some soap” (toma jabón / du du du)”, menciona la letra.