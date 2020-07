Baba Vanga predijo para esta fecha vacuna contra COVID-19. Ella fue una de las primeras videntes en dar a conocer el virus y donde se originaría.

Además la búlgara tuvo la visión que para este 2020 vendrán grandes acontecimientos políticos, sobre todo con dos de los hombres más poderosos del mundo.

Baba Vanga predijo el año que llegarán los OVNIS

Sin duda una de las grandes mujeres que se ha hecho de un reconocimiento y popularidad debido a sus predicciones es Baba Vanga, las cuales hizo entre 1911 y 1996.

Muchas de las visiones que tuvo la mujer se han cumplido, como por ejemplo el virus del coronavirus, la búlgara así se lo explicó a Neshka Stefanova Robeva en 1996, antes de que falleciera.

La mencionada fémina que es una ex gimnasta búlgara, así reveló los detalles de su visita a Baba Vanga:

“La tía Vanga me dijo cuando la visité, hace años: ‘Neshka, la Corona estará sobre nosotros’. Entonces, no me di cuenta de qué significaban esas palabras.

Luego, continuó diciendo que la palabra corona significa custodia en búlgaro, y está conectada con el liderazgo ruso dentro del país, por lo que asumió que la advertencia significaba que Bulgaria sería controlada por los rusos. Ahora me doy cuenta de que era la gripe china. Que se vaya”, explicó Robeva.