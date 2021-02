La conductora y actriz Aylín Mujica dio a conocer su opinión sobre la polémica en la que se ha visto envuelta Laura Zapata, e hizo contundentes declaraciones.

Durante la transmisión del programa “Suelta la Sopa”, Aylín Mujica recordó una vieja rencilla entre ella y Laura Zapata, asegurando que la actriz de Rosa salvaje es “adicta al conflicto”.

“Yo tuve la oportunidad de estar en una obra de teatro y es como que si fuera adicta al conflicto, es la impresión que me da. Claro, porque de pronto ella no estaba de acuerdo. Si yo cantaba cuatro canciones, ella quería cantar cinco”, señaló Mujica.

Asimismo, reveló que la actitud problemática de la actriz causo una pelea entre el equipo de trabajo.

“Terminaron los músicos peleados con los del vestuario, vestuario con los productores, los productores con el talento. Es la forma en que se expresa. Es la forma en que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Yo diría que si es complicada”, dijo.

En cuanto a la polémica que ha envuelto a Laura Zapata y su abuelita, Doña Eva Mange, la conductora aseveró que sus acciones fueron desconsideradas con el resto de los pacientes.

“Yo sé que está en todo su derecho de defender la salud de su abuelita, pero allá afuera. A veces los artistas nos equivocamos y pensamos que somos el centro del universo. Ella pudo haber luchado por la salud de su abuelita de manera privada”.

Aylín Mujica concluyó calificando la polémica de Laura Zapata como un circo mediático, en lugar de una lucha por el bienestar de su abuelita.

“Ella no deja de tener la razón por la salud de su abuela, pero (…) ¿Por qué no hacerlo de manera privada comunicándose de manera privada con las personas adecuadas y no con este ‘circo mediático’?”.

