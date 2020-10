Autorizan más películas y series de los Power Rangers.

Luego de que la franquicia estrenara una adaptación cinematográfica en 2017, Hasbro ha estado trabajando en una forma de atraer nuevas generaciones. Dicha película costó 100 millones de dólares de los que apenas obtuvo 148 millones de dólares. Como la empresa de juguetes espera una cifra más grande… Decidieron contratar a Jonathan Entwistle según The Hollywood Reporter.

Este último es el creador de la serie de Netflix de The End of the F***ing World. Su empleo consistirá en supervisar la creación de un universo conectado de películas y series de los Power Rangers.

Te puede interesar:

No queremos hacerte sentir viejo pero se cumplen ¡25 años de los POWER RANGERS!

Confirman segunda temporada para The End of The F***ing World

Autorizan más películas y series de los Power Rangers.

No ha quedado claro de momento si se tratará de un universo como el Universo Cinematográfico de Marvel. O si habrá conexiones limitadas entre las películas y series de los Power Rangers que produzcan bajo la supervisión de Jonathan Entwistle.

Entwistle ha trabajado en The End of the F***ing World, serie juvenil que fue alabada y premiada con un BAFTA y un premio Peabody. En Hasbro esperan que su toque ayude a “llevar el mundo analógico de los Power Rangers a la era digital actual”, según han afirmado los responsables de cine y televisión de eOne, Nick Meyer y Michael Lombardo.

Habrá que ver qué es lo que sale de esta combinación de los Power Rangers y si es capaz de seguir la estela de la serie de los noventa, o si termina en un cajón de cosas a olvidar como la película de 2017.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.