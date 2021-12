Autora se defiende de acusación de Galilea Montijo sobre relación con ‘El Barbas’

Mientras Galilea Montijo pide entre lágrimas que ya cesen la difamación en su contra, la escritora del nuevo libro ‘Emma y las otras señoras del narco’, Anabel Hernández aseguró en entrevista con el diario Infobae que ‘sostiene’ lo que escribió en su libro.

La periodista mexicana, quien desde hace casi dos décadas se dedica a investigar el narcotráfico, se defendió de las criticas y afirmó que no está difamando a nadie.

“Lo que he dicho de ella está en el libro, no es más, ni menos. Es lo que está en el libro, yo no voy a aumentar ni quitar una coma”, dijo Hernández.

“Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, añadió.

En el libro, la conductora de Hoy es señalada por haber sostenido un presunto romance con Arturo Beltrán Leyva, ‘El Barbas’, pero otras famosas también han sido nombradas en la investigación: Alicia Machado, Ninel Conde, Lucha Villa, Silvia Irabién e Issabela Camil.