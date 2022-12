“Automático”, el nuevo disco de Juan Solo.

Gabriel Salvador Carvallo/ EL DICTAMEN

Juan Solo, cantante y actor poblano trata de reflejar los momentos e intereses personales en su música, cuando su carreara empezó le gustaba mucho la música de autor y latina, trabajaba cantando en la casona, y ese tiempo en el escenario fue muy importante ya que tiempo después lanzo un disco financiado por sus fans, para después incursionar con un disco en vivo.

Con una gran participación en teatro ha tenido la oportunidad de estar en 2 obras musicales muy importantes en México, “Mentiras” y “Hoy no me puedo levantar”, compartiendo escenario con actores y actrices de alta categoría: “al principio decía que el productor estaba loco, como me ponía en escenario con semejantes actores, pero creo que era la única manera, siento que me han acobijado de forma increíble, que me han dado la bienvenida al teatro musical y ahora que ya lo viví lo respeto mucho mas, son como atletas del teatro, del canto y la expresión corporal y tengo grandes recuerdos, y toda esa energía que te requiere poner a las obras la quiero dedicar a mi música y a mi proyecto”, expreso el cantautor.

Parte de la inspiración que Juan Solo tiene para sus canciones, viene de sus propias vivencias, ye so lo podemos notar en su próximo disco llamado “Automático”: “…se me ocurrió la idea de hacer una película con los videos de las canciones, el video de “AUTOMÁTICO” es una pieza del rompecabezas de 10 que van salir, es la canción que engloba muchas historias, si la ven tal vez no la entiendan por completo pero tiene que ver los demás videos de las canciones que van salir para entender la historia completa, nació después de hacer unos cambios en mi equipo y que me pidieran hacer un disco y no tener ninguna canción para un disco nuevo, me tuve que poner a rascarle a mi historia a momentos que no les había hecho rolas, en un momento de mi vida estuve súper clavado de una chica que me traía como su marioneta, y yo a cambio de poder darle un beso estaba ahí todo wey detrás de ellas, fue bueno pero no era un lugar en donde quedarse a vivir”.

Recientemente Solo pudo tocar en el teatro metropolitan y un “Teatro de la ciudad” en la ciudad de México, mezclándolo con su vida musical compartiendo que es “un artista que vive de sus canciones y eso es sin duda un gran sueño”.

En “Automático” podemos encontrar un cambio en los ritmos de las canciones pero sin dejar de lado las canciones latinas que caracterizan a Juan Solo, y una historia creada a lo largo de los videos musicales que lo componen: ”Estas piezas de rompecabezas que componen el disco se arman como si fuera una película mostrando cómo nos juntamos ahí 3 o 4 personajes que tenemos historias detrás, por las cuales llegamos a un bar, y en ese momento nos dejamos enredar por una chica que nos hipnotiza, pero contando que cada uno de nosotros tiene una historia que iremos soltando poco a poco y que nos llevo hasta ahí”

Sin duda el reto más grande de Solo es no quitar el dedo del renglón y seguir pensando en alto en la búsqueda de poder consolidarse y ser un artista que represente la música no solo en México si no en el mundo.