La conductora y periodista de espectáculos Aurora Valle, arremetió contra Tv Azteca y su dueño, Ricardo Salinas Pliego. Esto tras no seguir las medidas sanitarias contra Covid-19.

Aurora Valle narró la sorpresa que se llevó luego de visitar las instalaciones de Tv Azteca con motivo del aniversario número 25 de “Ventaneando”.

La periodista, que ahora labora en Televisa, contó en su programa de Youtube “De historia en historia”, que una gran cantidad de empleados y personas al interior de la televisora no portaban cubrebocas.

Este hecho la conmocionó debido al terrible incremento de casos por coronavirus en la Ciudad de México.

Valle relacionó el hecho de que los empleados de Azteca no siguieran los protocolos de sanidad con la ideología que ha caracterizado al dueño de la televisora, Ricardo Salinas Pliego.

Recordemos que durante el mes de diciembre, Salinas Pliego realizó una cena/fiesta de fin de año. A esta acudieron conductores y periodistas de dicha empresa en pleno “pico” de la pandemia, quienes más tarde habrían reportado su contagio por Covid.

Con este precedente, Aurora Valle opinó que los protocolos de sanidad en TV Azteca dejan mucho que desear.

“En TV Azteca me extraña cañón. Bueno, si el patrón no lo usa, menos los empleados”, señaló refiriéndose a Salinas Pliego y confesó sentirse impactada al ingresar a las instalaciones de TV Azteca y observar que algunas personas actúan como si la pandemia no existiera.

Además, Valle recalcó que Tv Azteca ha contado con un mayor número de contagios y muertes con respecto a otras televisoras.

“En TV Azteca ha habido una gran cantidad de contagios y algunas defunciones por causa de COVID-19”, finalizó la periodista.

