La actriz colombiana Aura Cristina Geithner ha decidido explorar el erotismo y la sensualidad a través de su incursión en la polémica aplicación de contenido explícito, Onlyfans.

En una entrevista con el portal de noticias People en Español, la actriz reveló que a través de esta plataforma ha visto una manera de autoemplearse y no depender de una producción para salir adelante.

“Antes, nosotros los artistas estábamos sujetos a lo que las productoras sugerían, hoy tú eres el dueño de tu empresa“, expresó.

Aura Cristina Geithner se ha mostrado muy activa en redes como Twitter e Instagram. Sin embargo, indicó que en Onlyfans subirá fotos y videos más atrevidos en comparación a los que comparte en otros espacios.

“Seguiré jugando con la sensualidad, el erotismo, la belleza, con la diferencia de que en OnlyFans podré darme el lujo de ser creativa“, agregó.

En cuanto se le cuestionó sobre la razón que la motivó a incursionar en dicha plataforma, Aura Cristina dijo sentirse segura de sí misma y que la experiencia le llamó la atención.

“Soy una mujer actual, que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios; no me dan miedo“, aseveró.

Asimismo, Aura Cristina Geithner recalcó que a diferencia de lo que muchas personas creen, las redes sociales te abren muchas puertas a negociaciones y colaboraciones que se vuelven fuentes de ingreso.

“Gracias a ellas puedo hacer alianzas comerciales y potencializar mis talentos“, finalizó.

