Atala Sarmiento revela foto de su adolescencia y sorprende por el cambio. La conductora que no vio futuro en Televisa -tras su salida de TV Azteca- ahora vive en España.

Así como lo leen, resulta y resalta que la Ata anda en la madre patria donde reside al lado de su esposo desde hace varios meses.

Sin embargo, eso no le impide estar en contacto con sus seguidores mexicanos a través de las redes sociales.

Y ahora ha dado de qué hablar tras sorprender a sus fans con una tierna fotografía de cuando era adolescente.

Como era de esperarse, todos los seguidores coincidieron en algo: la conductora luce muy cambiada.

Recordemos que España como Italia han sido países fuertemente afectados por la pandemia de coronavirus, por lo que Atala Sarmiento está en cuarentena para cuidar su salud.

Sin embargo, la conductora no ha perdido el ánimo y se mantiene en contacto con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Fue en redes donde compartió una fotografía en la que muestra el radical cambio que ha tenido a través de los años.

En su post explicó que como parte de un reto aceptó compartir una imagen de su adolescencia y destacó que en aquel entonces tenía un look muy distinto al que tiene ahora.

“Ok,ok, reto aceptado. Aquí la foto de mi etapa adolescente (17 años, como la canción) cuando era medio pelirroja, tenía el pelo ondulado, no me habían depilado las cejas y no había aprendido que el sol hace mucho daño a mi blanquísima y delicada piel”, escribió.