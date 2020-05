Atala Sarmiento no quiere saber de Tv Azteca. Parece que la ex conductora de Ventaneando no quiere tener que ver con quien fuera su casa por muchos años. Y es que luego de que corriera el rumor de que estaría en una nueva producción de la televisora del Ajusco, señaló que su relación estaba completamente fractura.

El tremendo pleito en el que se involucraron Atala Sarmiento, Pati Chapoy y en general toda la producción de Ventaneando es algo de lo que al día de hoy sigue dando de qué hablar, pues más que vetada, lo cierto es que Sarmiento ha demostrado que repudia por completo a Azteca. A través de las redes sociales deja ver entre sus comentarios que no planea volver a trabajar ahí.

Recientemente corrieron los rumores de que Atala sería la elegida para conducir La Voz sin embargo ella frenó en seco las especulaciones y a través de Twitter declaró que no planea volver a trabajar ahí.

“Busquen otra cara”: Atala Sarmiento

Luego de leer lo que se decía en los medios del espectáculo, Sarmiento usó su Twitter para desmentirlo:

“No he estado en conversaciones, ni negociaciones, con ningún ejecutivo de Tv Azteca. Seré contundente: Gracias por la atención pero ya estaría bien que busquen otra cara para ese rumor”, aseguró.

Esta no es la primera vez que muestra su repudio inminente hacia Azteca, cuando sus fanáticos le han preguntado si volvería a trabajar ahí, ella es muy contundente al decir que “le han pegado mucho”, haciendo referencia a que pasó malas experiencias ahí.

Así Atala Sarmiento no quiere saber nada de Tv Azteca ¿Será cierto que no volvería a Azteca? Pues como dicen: “Nunca digas de esta agua no he de beber”.

Con información de Infobae.