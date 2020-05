¡Atala Sarmiento no volverá a la televisión! Pati Chapoy está feliz…

Atala Sarmiento no quiere regresar a la televisión mexicana. Después de su salida estrepitosa de TV Azteca y su fracaso en la pantalla de Televisa…

Aunque muchos se habían hecho la ilusión del pronto regreso de Atala Sarmiento a la televisión mexicana tras una serie de rumores, desafortunadamente la periodista descartó que ese sea uno de sus planes principales en su vida, pues su idea es permanecer en España.

“No, no tengo planeado por lo pronto regresar a vivir a México y lamentablemente durante un tiempo no se va a poder viajar porque va a haber condiciones estrictas para los viajes y eso hasta que vuelvan a estar abiertos los vuelos”, reveló la conductora para el programa matutino “Hoy” de Televisa.

La ex conductora de “Ventaneando” agregó que se siente feliz viviendo en territorio europeo junto a su esposo, David Rodenas, por lo que la única razón por la que regresaría a suelo azteca sería si se le presenta algún proyecto realmente interesante.

“Mi intención y mi plan es seguir y continuar mi vida aquí en España que es la decisión que tomamos David y yo hace unos meses, y desde entonces estamos aquí muy contentos y tranquilos viviendo en Barcelona”.

“Dependerá mucho de qué tipo de proyecto es el que tengo enfrente, si es un proyecto, que con solo escucharlo, leerlo o que a mí se me ocurra una idea, me cause ese gusanito en el estómago, es que sí valdría la pena para mí volver a la televisión, sino no. Por lo mientras estoy dedicada a otras cosas y es lo que voy a seguir haciendo en España, cosas de interiorismo que estoy involucrándome mucho en ese mundo ahora”, dijo.