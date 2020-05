Atala Sarmiento imita a Pati Chapoy. Gran escándalo está haciendo en TikTok un video que circula en donde se ve a la ex conductora de Ventaneando imitar a su ex jefa. La parodia que hace es excepcional pero ¿Será que Atala se burla de Pati Chapoy, su ex jefa?

Hace unos años Sarmiento provocó gran controversia con tu salida del programa de espectáculos, y es que entre rumores de que había buscado una oportunidad en Televisa y especulaciones sobre las conversaciones con Azteca, la rubia desapareció del programa que la vio crecer durante 14 años sin siquiera poder despedirse de las personas que la vieron frente a la pantalla chica durante todo este tiempo.

Muchos aseguraron que Sarmiento efectivamente había aprovechado que su jefa salió del país para ir a negociar a Televisa, mientras que otros dijeron que en realidad la culpa fue de la televisora, pues el contrato que querían renovarle no cumplía las expectativas de Atala. Sea como sea esto terminó muy mal.

Atala se burla de Pati Chapoy

Ahora un antiguo video en el que imitó a su ahora ex jefa, Pati Chapoy está circulando en la red social TikTok, en el clip se puede ver como Sarmiento hace una puntual parodia de una divertida situación, te dejamos el momento:

El video corresponde a una entrevista que realizó para el programa de Adela Micha en el año 2018, entre otras imitaciones que realizó están la de Niurka Marcos, Pedro Sola y Paulina Rubio, todas les sale igualito. Te dejamos el clip completo de la cápsula.

Así es como Atala Sarmiento imita a Pati Chapoy.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de El Heraldo de México.