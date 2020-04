Asistir a la Met Gala 2020 es posible, te decimos cómo

¿Cómo asistir a la Met Gala 2020? La Met Gala son los llamados “Oscar de la moda” por la gran importancia que tiene en la industria de la moda el evento anual. Y este año era una de las ediciones más esperadas luego de que se anunciara su espectacular tema, sin embargo por la situación del coronavirus se tuvo que posponer. La buena noticia es que podrás asistir al tan exclusivo evento, aquí te decimos cómo hacerlo.

La noche más importante de la moda sería durante inicios de mayo, así que para estas alturas tendríamos una gran cantidad de información sobre los asistentes. los diseñadores y los diferentes performance que se podrían encontrar.

Y si te quedaste con las ganas de ver el desfile de celebridades en alocados y creativos vestuarios, ahora una cuenta en Twitter te da la oportunidad de asistir a la edición de este año. Toma nota de los detalles.

La cuenta oficial de High Fashion en Twitter creó una iniciativa para que formes parte del evento el 4 de mayo, esto es a través de una noche inolvidable en el que se pretende recrear la sensacional velada de la moda.

You are formally invited to the 2020 High Fashion Twitter Met Gala… pic.twitter.com/OIHlnqgnaU

— HF Twit Met Gala (@HFMetGala) April 5, 2020