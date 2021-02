Así se ve Rebel Wilson tras bajar 30 kilos

La actriz Rebel Wilson ha sorprendido a sus millones de seguidores con su impresionante figura, luego de perder alrededor de 30 kilos.

Rebel se ha dejado ver con una figura renovada, afirmando que su única intención es “darse el cariño que no se ha dado durante los últimos 20 años”.

En su más reciente fotografía de Instagram, Wilson posa con una ajustada falta de cuero y top aqua, resaltando su trabajada figura.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la famosa de 40 años ha evidenciado su cambio físico, y es que ha perdido alrededor de 30 kilogramos gracias a su esfuerzo y constancia.

A finales del año 2019 Rebel Wilson decidió hablar sobre su disminución de tallas, asegurando que el único método que utilizó para ello fue una buena alimentación y el ejercicio.

En una entrevista, la protagonista de Maestras del Engaño confesó que alcanzó los 75 kilogramos de peso, por lo que trabajaba muy duro para mantenerlo.

“Hacia una fase de mantenimiento, y probablemente tenga alrededor de 2000/2500 porque hago ejercicio como una bestia”, dijo.

Asimismo, afirmó que tomó la decisión de este cambio luego de darse cuenta que su sobrepeso fue un resultado de la falta de amor propio.

“No me estaba queriendo de la forma apropiada para una chica de 20 años. Y he estado así desde los 20 hasta los 40. Estamos hablando de dos décadas… Cuando lo analizo ahora, la verdad es que me parece muy triste, el no quererte y cuidarte como debes durante esos años tan importantes”, declaró hace unas semanas al podcast Straight Talking.

Rebel Wilson concluyó diciendo que de vez en cuando se da sus gustos y se permite comer algo no tan saludable.

