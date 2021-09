Así reaccionó Eric del Castillo al embarazo de Lyn May

Lyn May sigue dando mucho de qué hablar con su presunto embarazo, pues mientras unos la felicitan por esta etapa de su vida, otras la señalan por querer “engañar” a la gente. Sin embargo, la polémica ha traspasado las pantallas y ha llegado a los oídos de otros famosos que también han compartido su opinión al respecto.

Tal fue el caso del primer actor Eric del Castillo, quien durante una entrevista en el programa “De Primera Mano” fue cuestionado al respecto y no reparó en compartir su opinión honesta.

“Bueno, ojalá, si eso le conviene a su vida personal. Pues qué bueno, ojalá“, dijo tras ser informado sobre el presunto embarazo de quien habría sido su pareja hace varios años.

Aunado a esto, Eric del Castillo comentó que de ser inventos de Lyn, eso es asunto de ella, pues “tiene la libertad de inventar lo que quiera”. No obstante, reprobó que los artistas intenten confundir a sus fans con mentiras.

“Yo respeto mucho lo que digan los compañeros, y cuando sean mentiras comprobadas hacen mal porque desorientan al público y se crean un ambiente de que los actores, los artistas, somos mentirosos”, señaló el famoso.

“Pero cada quien es dueño de inventar lo que quiera, ojalá que sean siempre cosas verídicas”, agregó el papá de Kate del Castillo.

Las declaraciones del actor surgen a solo unas semanas de que confesara padecer una terrible enfermedad que lo ha afectado por varios años:

Se trata de una afección en la mácula (parte de la retina responsable de que la visión sea clara), enfermedad que es hereditaria: “Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer… No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás”, detalló.

