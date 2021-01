Así luce la ganadora de “La voz”, Yuliana Martínez tras bajar 90 kilos

La ganadora de “La Voz México”, Yuliana Martínez impactó en redes sociales tras bajar 90 kilos y se pide perdón a sí misma por no cuidarse todo este tiempo.

En 2016, Yuliana Martínez participó en el reality “La Voz México” dónde junto a su coach J Balvin lograron triunfar en el programa.

Rápidamente este suceso puso la vida de Yuliana en otro contexto, cambiandola completamente después de la competencia.

Para la cantante, este fue el inicio de una nueva etapa de su vida donde cumplía todas sus metas y sus sueños, sin embargo, no todo fue color de rosa.

En una entrevista posterior al programa, Yuliana Martínez de 21 años en ese entonces, confesó que su problema de sobre peso es desde que es una pequeña.

Y que, muchos años después entendió la gravedad de los que le estaba pasando en su cuerpo, la intérprete asegura que todo esto sucedió por problemas de ansiedad.

“La ansiedad se me mostró desde chiquita, desde muy niña notamos que algo estaba mal, me daba ansiedad y ataques de pánico, no puedes respirar, empiezas a temblar, pasas por etapas en las que te llenas y te llenas de comida porque no encuentras satisfacción en nada.

Nada te hace sentir bien más que comer, la comida fue mi escudo en todo el tiempo de depresión y ansiedad, se te cae el cabello, no puedes controlarte”, expresó.

Así es como luce Yuliana Martínez, la ganadora de “La Voz México” tras bajar 90 kilos

De igual forma, Yuliana afirma haber sufrido de bullying en repetidas ocasiones, todo esto por el tema de su sobrepeso.

Además de esto, la ganadora manifiesta que estas malas experiencias le ayudaron a querer superarse, ser más fuerte que nunca, así como servir de ejemplo y ayuda a demás personas.

“La ansiedad y la depresión son enfermedades muy comunes, pero no por eso estás condenado, cuando tienes esto nunca te sientes segura de nadie, así te griten en la cara que están contigo y que nunca te van a fallar nos cuesta mucho aceptar que podemos ser amados”, dijo.

Hoy en día, Yuliana Martínez es un ejemplo a seguir tras bajar 90 kilos, todo esto gracias a formarme parte de un reto para cambiar radicalmente su salud.

“Perdóname Yuliana, perdóname por no saber cuidar tu cuerpo, por no animarte a ejercitarte, por hacerte creer que era más fácil comer que decir lo que sentías, perdóname por aislarte, por constantemente comparar tu cuerpo con el de los demás, por no saber amarte y ocultar dolor entre risas”, dice al inicio del texto.

