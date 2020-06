Los últimos días de Héctor Suárez. La muerte del legendario actor y comediante tomó a todos por sorpresa, sobretodo a su familia quienes aseguran que el comediante todavía tenía mucho que dar, sin embargo fue su cuerpo el que se apagó. Así lo recuerda su hija.

En entrevista para el programa Ventaneando Julieta, la hija mayor del actor, aseguró que su padre se notaba cansado, aunque todavía estaba lúcido.

“La última vez que hablé con mi pa’ fue el 11 de mayo. Le oí ya su voz cansada, muy bajita, ronca. Después de ahí nos mandamos unos mensajes, y después empecé a mandarle mensajes grabados que le enseñaban mi hermano Rodrigo y mi hermano Héctor y no pude volver a escuchar su voz”, confesó.

Ella vive en Estados Unidos por lo que no pudo estar con él en sus últimos momentos y tampoco se pudo despedir de él. La hermana de Héctor Suárez Gomís dabía que las cosas no iban bien pues su papá dejó de comer.

“Hace 10 recibí una llamada de mi tío ( Gustavo Suárez) diciéndome que estaba muy malito, que ya no quería tomar agua, que ya no quería comer, y a partir de ahí empezó mi duelo, porque sabía que le quedaba muy poquito”, dijo. “Él quería seguir, su mente estaba lúcida y quería seguir y su cuerpo fue el que empezó a apagarse poco a poquito.Fueron dos semanas duras para mí porque no pude ir a México”, continuó.