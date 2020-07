Eugenio Derbez de 58 años ha tenido una agitada vida amorosa con el paso de los años, actualmente es el padre de 4 hijos de diferente madre, lo cual podría hacer pensar que el actor siempre fue todo un galán con las mujeres. Sin embargo la realidad está muy alejada pues, como confesó a su hijo Vadhir, no siempre tuvo suerte en el amor.

Y es que en una entrevista que le dio a su hijo para Youtube reveló que su primera vez fue a los 21 años nada menos que con la madre de Aislinn Derbez, su primogénita.

“Yo pésimo, el peor ligador, yo anduve con con pura gente que me tiró la onda a mí, yo era incapaz de tirarle la onda a alguien, yo acabe andando con puras chavas que me tiraban la onda (…) Alessandra sí pero eso porque fue mutuo porque luego luego vi que hubo entrada pero así una chava que ni me volteara a ver o que se hiciera la difícil no había manera, ya era descartada”, confesó Eugenio.