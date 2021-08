Así fue la emotiva despedida de Paul McCartney a Charlie Watts (VIDEO)

A solo unas horas de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento del baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, el famoso Paul McCartney decidió pronunciarse ante los hechos y dedicarle unas emotivas palabras al músico.

A través de su cuenta de Twitter, McCartney compartió un breve clip en el que abordó el tema:

“Estoy tan triste. Sabía que estaba enfermo, pero no sabía que estaba así de enfermo“, dijo el artista, quien era compañero de generación de Charlie Watts.

Por supuesto, el intérprete de canciones como “Hey Jude” y “Here comes the sun” envió sus condolencias a los familiares del baterista y habló maravillas sobre la persona que Watts era.

“Charlie era una roca y un baterista fantástico. Firme como una roca. Te amo Charlie. Siempre te amé. Eras un hermoso hombre“, dijo Paul McCartney para finalizar su video.

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

No obstante, él no fue el único en pronunciarse ante los hechos, pues Ringo Starr, baterista de The Beatles, también le rindió un breve homenaje: “Dios bendiga a Charlie Watts. Te vamos a extrañar hombre. Paz y amor a la familia. Ringo”, escribió.

El mundo de la música está de luto tras la inesperada muerte de Charlie Watts, baterista de la famosa banda The Rolling Stones, este martes a los 80 años de edad.

La noticia fue dada a conocer por su publicista a través de un comunicado que conmocionó a miles de personas alrededor del mundo:

“Fue un marido, un padre y un abuelo muy querido por todos, así como uno de los mejores baterías de su generación. Pedimos amablemente que se respete la privacidad de la familia; así como de los miembros de su banda y de sus amigos más cercanos en medio de estos momentos tan difíciles”, se dijo.

