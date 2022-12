Así fue el trágico accidente en el que murió la actriz de ‘Juego de gemelas’

Natasha Richardson dio vida a la madre de Annie y Hallie en la emblemática película Juego de Gemelas de 1998. Lamentablemente la vida actoral de Natasha se vio interrumpida justo cuando estaba en el momento más alto de su carrera y disfrutando de su matrimonio con el actor Liam Neeson.

La actriz de 45 años había salido de vacaciones con uno de sus hijos, era el año 2009 y se encontraban en Quebec, Canadá. Salió a esquiar con un entrenador y tropezó, se pegó en la cabeza pero aseguró que estaba bien y se negó a ser llevada a un hospital.

No tardó en sentirse cada vez peor, por lo que fue llevada a urgencias. Liam voló a donde estaba para verla y ahí le mostraron la radiografía: El cerebro de la actriz estaba aplastado contra el costado de su cráneo. Tenía una hemorragia masiva interna en el cerebro.

Cuando Neeson la vio tenía muerte cerebral, estaba devastado. “Me acerqué a ella y le dije que la amaba. Dije: ‘Cariño, no vas a volver de esto. Te has golpeado la cabeza. No sé si puedes oírme, pero eso es lo que está pasando. Y te traremos de vuelta a Nueva York. Toda tu familia y amigos”, dijo en una entrevista que dio Neeson en 60 minutos.

Toda su familia la despidió en Nueva York y falleció el 18 de marzo de 2009, dos días después del accidente. Neeson confesó que habían pactado que si alguno de los dos quedaba en estado vegetal se desconectarían. El hecho marcó la vida de Liam Neeson para siempre.

Natasha donó tres órganos, corazón, riñones e hígado, su viudo asegura que ella estaría muy contenta por eso.