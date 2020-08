¡Así fue el debut de Laura G en la televisión!😂🤭

View this post on Instagram

Mi carrera comenzó hace 20 años en @azteca Monterrey| Era una niña que jugaba a ser conductora de tv , disfrutaba tanto pasar mis tardes “trabajando” Pasaron los años, me tocó continuar mi camino en otras grandes televisoras , pero nunca pensé que muchos años después la vida me daría la gran sorpresa de regresar a @azteca en CDMX, la cual justo este día cumple ¡ 27 años! Soy muy afortunada de tener el trabajo de mis sueños ❤️… ¡Felicidades @ricardosalinas @benjaminsalinassada por este aniversario! Gracias @albertociurana @ssmester @diolluberes por invitarme a formar parte de su equipo ❤️…¡ Todos los días agradezco la oportunidad ! …¡ Qué sean muchos años más @azteca ! . . . PD Era una niñaaaaa 😍