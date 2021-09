Luisito Comunica nuevamente mostró que además de influencer es empresario, pues recientemente anunció a sus seguidores que adquirió una propiedad en Venezuela. ¿Cómo es el inmueble? Sigue leyendo para enterarte.

De acuerdo a lo mencionado por el propio youtuber, la propiedad le costó un total de 20,000 dólares, es decir, 397 mil 512.00 pesos mexicanos, un costo muy barato en comparación a todos los aditamentos y ubicación con los que cuenta.

“Soy alguien que constantemente está buscando casas, departamento, me gusta estar informado en el tema y encontrar algo así por 20,000 dólares es muy raro, no pasa, no sucede. Me parece una buena oportunidad para invertir“, señaló el autodenominado Luisillo “El Pillo”.

Según las propias imágenes compartidas por Luisito Comunica, se trata de un pequeño departamento estilo loft en la ciudad de Lechería, en el estado de Anzoátegui, la capital del municipio turístico licenciado Diego Bautista Urbaneja.

Otro de los datos que sorprendió al público fue que le vendieron la casa completamente amueblada; incluyendo: cocina integral y eléctrica, refrigerador, aire acondicionado, sillas, mesas, una cama, sillones, sartenes y hasta cubiertos, por mencionar algunos.

Como era de esperarse, la ola de cuestionamientos sobre cómo logró conseguir dicho inmueble rápidamente llegaron en su dirección, a lo que el youtuber respondió: “El papeleo, los trámites y demás, para hacer una inversión en Venezuela, no son del todo sencillo“.

Sin embargo, Luisito Comunica destacó que “cuando uno tiene una pareja venezolana, muchas cosas se facilitan. No fue una situación difícil, pero normalmente si un extranjero quiere invertir, si es un tramite larguito. no quiero que se vayan con la idea de que cualquiera puede llegar e invertir. Tener un aliado en el país, es la opción”.

Checa el video aquí:

