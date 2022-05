Así es como luce la actriz de Betty La Fea a 23 años de la serie

‘Yo soy Betty, la fea’ se ha convertido en un éxito difícil de superar en la televisión de todo Latinoamérica. Es por eso que aunque ya han pasado más de 20 años desde que se estrenó en Colombia, sigue sumando éxitos y convirtiéndose en la telenovela más importante de la historia. Es por eso que el día de hoy te contaremos acerca de su protagonista, Ana María Orozco.

Si por alguna razón has vivido debajo de una piedra y no conoces ni si quiera la cara de Beatriz Pinzón Solano, no te preocupes, pues te daremos un poco de contexto sobre la telenovela del siglo pasado. El trama se desarrolla en Ecomoda, una popular e importante empresa de modas en Colombia que por el orgullo de su presidente, Armando Mendoza, esta se ve envuelta en problemas económicos llevándose a Betty como una de las más afectadas.

Yo soy Betty, la fea tiene un elenco que hasta la fecha ha seguido activo en la televisión y que es reconocido en todo Latinoamérica por su papel en dicha producción. Ana María Orozco, Natalia Ramírez, Jorge Enrique Abello, Lorna Paz, Mario Duarte, Julian Arango y otros, son parte de los actores que hicieron reír y sufrir a miles de personas.

¿Cómo luce Ana María Orozco, la actriz que interpretó a Betty?

Ana María Orozco es la responsable de darle vida a Beatriz Pinzón Solano, es una actriz colombiana y nacionalizada argentina. Desde que nació tenía la actuación en la sangre ya que es hija del también actor Luis Fernando Orozco y la ex locutora de radio Carmen Aristizábal.

Se casó con Julián Arango, el actor que dio vida a Hugo Lombardi, sin embargo, su relación terminó antes de que se terminara de grabar la novela. En la actualidad sigue actuando en la televisión, pero desde los últimos dos años no ha tenido un proyecto para seguir demostrando su capacidad actoral.

En su cuenta de Instagram suele compartir sus viajes, fotos familiares y todos los proyectos que han acompañado su carrera. La última vez que se le vio portanto el personaje de Betty fue en el 2017 cuando se hizo una obra de teatro con la mayor parte del elenco. Sin duda, su personaje será recordado por miles de personas en todo el mundo.