Aseguran que Ricardo Crespo pudo haber abusado de otro familiar

Tras la detención de Ricardo Crespo por abuso sexual a su hija de 14 años, han salido a la luz más detalles sobre su perturbador caso. Presuntamente, hay una segunda víctima de sus abusos y podría ser otro miembro de su familia.

De acuerdo al periodista mexicano Jorge Carbajal en su programa de Youtube “En Shock”, Ricardo Crespo no habría abusado sexualmente solo de su hija, sino de otro familiar.

“Hay una persona muy cercana a Ricardo que pudiese ser la segunda víctima de este tipo, sé el nombre, pero no lo voy a decir, porque no me corresponde”, señaló.

Dentro de la inesperada revelación, Carbajal aseguró que esta segunda persona (de quien no reveló el nombre), fue víctima de Crespo por años, y la motivó a no tener miedo, y hablar.

“Lo que sí es que hay una persona cercana que tuvo relaciones con él, no sé si consensuadas, pero es momento de que salga y hable. Esa otra relación se habría dado en el tema del incesto durante varios años.”

Además de esta nueva información, Jorge Carbajal aseguró que las fuentes que lo contactaron, afirmaron que Ricardo Crespo estuvo internado durante varios meses debido a su fuerte adicción a la porn*grafía.

Ricardo Crespo fue detenido el pasado febrero luego de las acusaciones de su hija Valentina, por abuso sexual, y en un comunicado, el ex integrante Garibaldi lo negó.

Como medida cautelar, un juez ratificó que el exintegrante del grupo Garibaldi deberá permanecer bajo prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

