Aseguran que restos de Octavio Ocaña podrían ser EXHUMADOS por irregularidades en investigación

El caso de la muerte del joven actor Octavio Ocaña, se ha convertido en uno de los más lamentables y controversiales dentro del medio artístico, pues han circulado toda clase de versiones respecto al tema sin tener realmente una conclusión. Octavio Ocaña falleció el pasado 29 de octubre mientras viajaba a bordo de su camioneta en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Los primeros reportes decían que Ocaña había perdido la vida a causa de un disparo de bala que él mismo había provocado, luego de huir de la policía que lo intentaba detener, y que al chocar el automóvil el arma perteneciente a Octavio se disparó.

Sin duda esto sonaba muy lamentable, sin embargo, con el paso de los días y las investigaciones, además de las declaraciones tanto de familiares como de los policías en cuestión, la situación se fue poniendo más confusa, pues ninguna versión coincidía completamente.

Restos de Octavio Ocaña podrían ser exhumados

A pesar de todas las irregularidades, el cuerpo de “Benito Rivers” fue llevado por la familia para ser sepultado, pero las cosas podrían dar un giro nuevamente, pues según una entrevista de la revista TV Notas hecha a un alto mando de la Fiscalía del Estado de México, tras existir mucha presión de muchas partes y tras las inconsistencias en el caso, las investigaciones se reanudarán e incluso el cuerpo de Octavio Ocaña podría ser exhumado para su estudio.

El alto mando de la Fiscalía que fue entrevistado por TV Notas, que decidió mantener su identidad anónima, mencionó que mucho ha influido lo visto en redes sociales, pues gracias a los videos que se han viralizado de Octavio es que todo se ha tornado muy confuso, además de que muchas personas no han sido objetivas pues han apoyado al actor simplemente por su fama. El entrevistado afirma que los policías no sabían quién venía a bordo y que sólo realizaban su trabajo, pero admite que si violaron algunos protocolos pues nunca agarraron en flagrancia al infractor, razón por la que omitieron que si habían disparado.

En la entrevista de TV Notas el alto mando de la Fiscalía mencionó todos los errores que se habían cometidos, desde no informar que iban en persecución hasta no auxiliar a la persona y la de no fungir como peritos en el tema del arma de fuego, cosa que sin duda menciono va a ocasionar no solo despidos sino algunos años en prisión a los implicados por abuso de autoridad. Además, menciona que después de lo dicho por el padre y de insinuar que había quien lo cuidará, se puede interpretar como que podría pertenecer a algún bando relacionado con cosas ilícitas, además de que el mismo padre sabía que Octavio no seguía buenos pasos pues por dicha razón tenía gente cuidándolo.

El entrevistado continúa mencionando que las investigaciones seguirán y que incluso el cuerpo podría ser exhumado en caso de que se requiera.