La conductora Martha Figueroa vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez porque varias fuentes aseguran que habría viajado a Miami junto a Pepillo Origel para aplicarse la vacuna contra Covid-19.

Los rumores surgieron luego de que la conductora de Con Permiso revelara en Ventaneando que estaba en el país norteamericano, justo el día que Pepillo viajó para allá.

Fue durante la celebración de los 25 años de Ventaneando que ambos conductores hicieron una aparición sorpresa. Sin emabargo, solo Origel acudió al estudio, mientras que Martha se enlazó mediante una transmisión en vivo.

Los periodistas Martha Figueroa y Pepillo Origel

En la entrevista, Pati Chapoy cuestionó a Martha Figueroa sobre su estadía en Miami y cuando cuestionó los motivos de su viaje ella respondió de manera burlona:

“Pues tengo una, pero no sé si me deje Pepillo… no es cierto”, bromeó Figueroa.

Sin embargo, Figueroa retomó la conversación aclarando que había viajado por cuestiones personales de su hijo. Ante esto Pepillo la describió como una “excelente madre” y agregó que la “alcanzaría en un rato”.

La entrevista de Martha Figueroa que ha causado revuelo.

Fue gracias a esta interacción las redes sociales han acusado a Martha Figueroa de haber hecho lo mismo que Pepillo Origel, acudir a Estados Unidos para recibir la vacuna contra Covid-19.

Ante esto, los internautas se encuentran con opiniones divididas, pues algunos lamentan que los famosos hayan hecho “uso de su poder para obtener las vacunas antes de quienes la necesitan más que ellos”.

“Y aquí en México los simples mortales seguimos esperando, esperando y esperando, la vacuna”, escribe en Twitter el usuario @angelmalvado79.

Ante estas acusaciones, la periodista aún no ha emitido ningún comentario.

