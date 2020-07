Aseguran que Luis Gerardo Méndez le es infiel a su prometido. Este martes se dio a conocer que el actor podría estar teniendo una relación fuera de la que tiene con su prometido. En las fotografías se puede ver como el actor comparte un cariñoso momento con otro hombre.

Fue un paparazzi que captó al actor en una playa de Tulum al lado de otro hombre que no es su prometido, Pablo Chemor. Según el medio TVNotas entre el actor y su prometido las cosas habían estado bien, por lo que no se entiende por qué lo engañaría.

Ambos viven en la Ciudad de México, sin embargo Pablo tuvo que viajar el mes pasado por trabajo al extranjero, ahí fue cuando Gerardo Méndez aprovechó para encontrarse con su amante, a quien usa, según la revista de circulación nacional, para distraerse.

Las fotos de Luis Gerardo

En las imágenes que ya comparten diversos portales, se puede ver a la pareja en la playa, paseando como si nada en unas pequeñas vacaciones. Hasta el momento el intérprete no se ha pronunciado al respecto además no se sabe si el compromiso ya se ha desvanecido y no se sepa.

Según informa la revista el actor y su futuro esposo siguen juntos, pero la noticia le caerá como balde de agua fría a Pablo.

Así aseguran que Luis Gerardo Méndez le es infiel a su prometido.

Con información de Tribuna.