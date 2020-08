Aseguran que Kalimba violó a otras menores de edad (VIDEO). Wendolyn Gutiérrez, exabogada de Daiana, dijo publicará un libro sobre El caso Kalimba.

La abogada que defendió a Daiana Guzmán, supuesta víctima de violación por parte del cantante Kalimba, rompió el silencio sobre el caso y aseguró que el artista tuvo otros casos similares por los cuales no fue procesado.

La letrada Wendolyn Gutiérrez aseguró que, a más de 10 años de la denuncia presentada por su entonces cliente, ella decidió abandonar el caso, ya que Guzmán y sus familiares sólo quería obtener dinero del integrante de OV7.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, de Imagen Televisión, la abogada aseveró que interrogó directamente a Daiana, para saber si efectivamente había resultado agredida sexualmente por Kalimba. Sin embargo, ella no notó las señales propias de una persona víctima de violación y entró en contradicciones.

Yo dejo el caso porque me doy cuenta que es una farsa.[…] Comes muy bien, estás en el celular todo el día. Yo no veo una actitud de una niña violada, que esté en la esquina, en un rincón.”, explicó Gutiérrez.

Agregó que se sintió usada cuando los familiares se dieron cuenta que denunciaron a una persona famosa y supuso que fraguaron una estrategia sólo para obtener 10 millones de pesos. Ante ello, las llamó “corruptas”.

Sin embargo, el cantante, que quedó libre por falta de pruebas, no es tan inocente para la exdefensora de Daiana.

La letrada aseguró que Kalimba sólo fue absuelto de este caso, pero ella recibió varias denuncias de otras jóvenes menores de edad, quienes le aseguraron que habían sido agredidas sexualmente por el cantante.

Este sujeto sí cometió delitos. A él se le procesó porque no es un pan de dios. Sí cometió delitos. […] Posterior a ello, hubo más chicas que me contactaron, medimos el alcance, este sujeto tiene muchos seguidores ni ellas ni los familiares de estas chiquitas ni tu servidora quisimos adentrarnos a una cosa manoseada”, afirmó la abogada.

Consideró que el intérprete se esta aprovechando de su figura pública y está mintiendo al asegurar que fue una víctima del entonces procurador de Quintana Roo.

Explicó que lanzará un libro donde relatará la verdad detrás del caso y el cual abrirá los ojos a las fans del artista, quien “se convierte en monstruo cuando quiere sexo”, sentenció.

Y tú, ¿qué opinas?…

Con información de Agencias y Redes Sociales

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.