El actor Julián Gil no se quedó de brazos cruzados y lanzó un contundente mensaje a su ex Marjorie de Sousa y a la actriz Victoria Ruffo, luego de que esta última compartiera una fotografía con la que muestra su apoyo a la venezolana. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

A través de su cuenta de Instagram, el argentino se habría pronunciado ante la última publicación de la “reina de las telenovelas”, Victoria Ruffo, aquella en la que poso muy sonriente junto a su ex pareja Marjorie de Sousa y con quien se mantiene en enemistad por “no dejarle ver a su hijo”.

“Asco, Dios las cría y ellas se juntan. No se puede justificar en la vida lo injustificable. Punto”, publicó Gil muy indignado en sus historias.

Aunque el actor no especificó para quién fueron dirigidas dichas palabras, los usuarios no tardaron en sacar sus propias conclusiones y aseguraron que eran para Sousa y Ruffo. Pero… ¿por qué?

Recordemos que hace unos días, Eugenio Derbez platicó con la prensa y se solidarizó con Julián Gil, pues indicó que él había vivido lo mismo hace muchos años con la mamá de su hijo José Eduardo, es decir, Victoria Ruffo.

Por esta razón envió un mensaje a la ex pareja de Gil: “Los pleitos de los padres es una cosa y la relación con tus hijos es otra”. Este mensaje habría llegado no solo a oídos de Marjorie, también de Victoria, por lo que la foto de ambas no habría sido “causalidad” y solo una manera de mostrar unión.

Marjorie de Sousa responde a las historias de Julián Gil

Lejos de acabar con la polémica, las palabras de Julián Gil solo le echaron leña al fuego, haciendo que la actriz venezolana regresara la “indirecta”, aunque de una manera más sutil.

Ella prefirió poner cara a su mensaje y también letra y música, por eso utilizó el éxito de la artista española Bebe que dice:

“Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño…”, canta mientras mira directo a la cámara.

